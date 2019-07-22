Министр обороны Германии обещает увеличить расходы в соответствии с требованиями НАТО

Новый министр обороны Германии и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует увеличить военные расходы до 2% ВВП, как того требует НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Крамп-Карренбауэр призвала правительство до 2024 года принять меры для повышения немецких военных расходов до 2%. Это означает увеличение затрат в миллиарды евро.

Она сказала, что правительство будет пытаться достичь цели НАТО, но добавила, что "это не будет достигнуто за одну ночь".

"Мы приняли четкое обязательство перед НАТО по 2% ВВП. Я знаю, что мы не можем этого достичь за один день, но я так же понимаю, что мы должны это выполнить", - сказала министр.

Германия взяла на себя обязательство тратить 2 процента ВВП на оборону на саммите НАТО в 2014 году. Но ее фактические расходы на сегодня составляют 1,3%.

Казной в Германии руководят социал-демократы и в бюджете до 2023 года они планируют снизить расходы на миллиард евро до 44 миллиардов евро в конце этого срока.

Крамп-Карренбауэр сказала, что использует все свое влияние "как лидер партии и министр обороны" для борьбы за увеличение расходов на осенней дискуссии по бюджету в Бундестаге.