Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У ЄС розповіли, чого чекають від нової ВР, та порадили не оголошувати дострокові місцеві вибори

Посли G7 вважають вибори конкурентними

Чехія: білорусу, що воював проти України, загрожує 15 років за тероризм

Успіх і відповідальність Зеленського: у президента Польщі оцінили вибори в Україні






На Закарпатті програють усі підтримувані Угорщиною кандидати

Понеділок, 22 липня 2019, 11:34

Троє кандидатів до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Три угорських кандидати - Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт – балотувалися як самовисуванці у парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Українською ця фраза перекладається як "Для нас головне - Закарпаття".

Читайте також
Новий наступ Орбана: навіщо Угорщина втручається в українські вибори

Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє на окрузі №73. За підрахунком 55,65% протоколів, він має вдвічі менше голосів за свого конкурента Владіслава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Читайте також
Кандидати від Угорщини на українських виборах: що не так із "примиренням" на Закарпатті

На окрузі №69 Товт посідає третє місце (14,22% голосів), там опрацьовано вже 72,18% протоколів. Борто на окрузі №68 йде лише четвертим з результатом 15,90% голосів, ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Нагадаємо, минулого тижня Київ офіційно заявив, що стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їхніми публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів.

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua