На Закарпатье проигрывают все поддерживаемые Венгрией кандидаты

Трое кандидатов в депутаты Верховной рады, которые баллотировались в мажоритарных округах на Закарпатье и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Три венгерских кандидата - Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". На украинский эта фраза переводится как "Для нас главное - Закарпатье".

Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 55,65% протоколов, у него вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Миклош Товт занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов. Иосиф Борто в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,90% голосов, ЦИК обработала почти половину протоколов.

На прошлой неделе Киев официально заявил, что обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов.

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.