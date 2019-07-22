У Косові на 8 вересня призначили дострокові вибори – ЗМІ

Позачергові парламентські вибори у Косові пройдуть 8 вересня.

Про це повідомляє RTK Live з посиланням на джерела в адміністрації президента Косова, передає "Європейська правда".

Президент Косова Хашим Тачі прийняв рішення відповідно до конституційних і правових термінів оголосити позачергові вибори, які відбудуться 8 вересня.

Згідно з правовими нормами, позачергові вибори повинні бути проведені не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 45 днів після відставки уряду.

19 липня подав у відставку прем’єр Косова Рамуш Харадінай. Причиною такого кроку став виклик до Спеціального суду та прокуратури в Гаазі для надання показів стосовно подій під час війни в Косово.

Він пояснив, що не хоче виступати в суді на посаді прем'єр-міністра.

Харадінай був прем’єром Косова з 2017 року. Він вже вдруге йде з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів.

Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силами у конфлікті 1998-1999 років.