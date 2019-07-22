В Косово на 8 сентября назначили досрочные выборы – СМИ

Внеочередные парламентские выборы в Косове пройдут 8 сентября.

Об этом сообщает RTK Live со ссылкой на источники в администрации президента Косово, передает "Европейская правда".

Президент Косово Хашим Тачи принял решение в соответствии с конституционных и правовых терминов объявить внеочередные выборы, которые состоятся 8 сентября.

Согласно правовым нормам, внеочередные выборы должны быть проведены не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после отставки правительства.

19 июля подал в отставку премьер Косова Рамуш Харадинай. Причиной такого шага стал вызов к Специального суда и прокуратуры в Гааге для дачи показаний относительно событий во время войны в Косово.

Он пояснил, что не хочет выступать в суде на посту премьер-министра.

Харадинай был премьером Косово с 2017 года. Он уже второй раз уходит с поста премьер-министра по подозрению в совершении военных преступлений.

Харадинай был командующим Армии освобождения Косово – албанского вооруженного формирования, отстаивало самостоятельность Косово от Югославии и боролось с сербскими силами в конфликте 1998-1999 годов.