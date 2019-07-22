Німеччина повернула у Венесуелу посла, оголошеного раніше персоною нон грата

Уряд Німеччини повідомив, що посол країни у Венесуелі повернувся в Каракас, через чотири з половиною місяці після того, як венесуельська влада наказала йому виїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представник МЗС Німеччини Райнер Бреул заявив у понеділок, що посол Даніель Крінер повернувся до Венесуели в суботу. Венесуела раніше відкликала свою класифікацію Крінера як персони нон грата.

Крінер і деякі інші дипломати зустріли лідера опозиції Хуана Гуайдо, якого Німеччина і багато інших країн визнають тимчасовим президентом Венесуели, коли він повернувся до Венесуели з поїздки за кордон на початку березня.

Уряд Венесуели наказав йому виїхати, і Німеччина заявила, що відкликає його в Берлін для консультацій.

Бреул підкреслив, що" політична позиція Німеччини щодо Венесуели залишається незмінною".