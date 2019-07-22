Германия вернула в Венесуэлу посла, объявленного ранее персоной нон грата

Правительство Германии сообщило, что посол страны в Венесуэле вернулся в Каракас, через четыре с половиной месяца после того, как венесуэльские власти приказали ему уехать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представитель МИД Германии Райнер Бреул заявил в понедельник, что посол Даниэль Кринер вернулся в Венесуэлу в субботу. Венесуэла ранее отозвала свою классификацию Кринера как персоны нон грата.

Кринер и некоторые другие дипломаты встретили лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Германия и многие другие страны признают временным президентом Венесуэлы, когда он вернулся в Венесуэлу из поездки за границу в начале марта.

Правительство Венесуэлы приказал ему уехать, и Германия заявила, что отзывает его в Берлин для консультаций.

Бреул подчеркнул, что "политическая позиция Германии относительно Венесуэлы остается неизменной".