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Германия вернула в Венесуэлу посла, объявленного ранее персоной нон грата

Понедельник, 22 июля 2019, 14:52

Правительство Германии сообщило, что посол страны в Венесуэле вернулся в Каракас, через четыре с половиной месяца после того, как венесуэльские власти приказали ему уехать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представитель МИД Германии Райнер Бреул заявил в понедельник, что посол Даниэль Кринер вернулся в Венесуэлу в субботу. Венесуэла ранее отозвала свою классификацию Кринера как персоны нон грата.

Кринер и некоторые другие дипломаты встретили лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Германия и многие другие страны признают временным президентом Венесуэлы, когда он вернулся в Венесуэлу из поездки за границу в начале марта.

Правительство Венесуэлы приказал ему уехать, и Германия заявила, что отзывает его в Берлин для консультаций.

Бреул подчеркнул, что "политическая позиция Германии относительно Венесуэлы остается неизменной".

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