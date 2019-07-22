Місцевий житель знайшов у естонському селі 250-кілограмову авіабомбу

Під естонською Нарвою знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни – для транспортування знахідки у понеділок ввечері перекриють шосе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

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18 липня у центр тривоги надійшло повідомлення, що місцевий житель за допомогою детектора знайшов в селі Солдіна у повіті Іда-Вірумаа боєприпас. Сапери констатували, що боєприпас є авіаційною бомбою, вагою близько 250 кілограмів.

За словами керівника східно-естонської бомбової групи Рауна Райдлоо, мова йде про радянську авіабомбу FAB-250, яка містить близько 120 кілограмів вибухової речовини.

У зв’язку зі знахідкою ділянку шосе між Таллінном та Нарвою неподалік від Солдіни у понеділок ввечері закриють для безпечного транспортування авіабомби. Її відвезуть на полігон Сіргала, де й знищать. На місці рух регулюватиме поліція.