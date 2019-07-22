Местный житель нашел в эстонском селе 250-килограммовую авиабомбу

Возле эстонской Нарвы нашли 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны - для транспортировки находки в понедельник вечером перекроют шоссе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

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18 июля в центр тревоги поступило сообщение, что местный житель с помощью детектора нашел в селе Солдина в уезде Ида-Вирумаа боеприпас. Саперы констатировали, что боеприпас является авиационной бомбой весом около 250 кг.

По словам руководителя восточно-эстонской бомбовой группы Рауни Райдлоо, речь идет о советской авиабомбе FAB-250, которая содержит около 120 кг взрывчатого вещества.

В связи с находкой участок шоссе между Таллинном и Нарвой неподалеку от Солдины в понедельник вечером закроют для безопасной транспортировки авиабомбы. Ее отвезут на полигон Сиргала, где и уничтожат. На месте движение регулировать полиция.