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Аеропорт французького Лілля закриють у серпні через ремонтні роботи

Понеділок, 22 липня 2019, 18:38

В аеропорту французького міста Лілль тривають масштабні ремонтні роботи, однак керівництво летовища заявляє про необхідність на короткий період повністю закрити термінал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Роботи в аеропорту Лілля тривають з листопада 2018 року, але тепер його керівництво заявляє, що у них немає вибору, крім як повністю закрити аеропорт протягом двох днів у серпні, щоб дозволити роботи на головній злітно-посадковій смузі.

Відтак, жоден літак не приземлиться і не злетить в аеропорту між 11 вечора в понеділок, 5 серпня і 2 дня в середу, 7 серпня.

Рейси в ці дні перенаправлять або в Остенде в Бельгії, або в аеропорт Шарль де Голль в Парижі.

Оператори аеропорту пропонують безкоштовні автобуси для перевезення людей в і з аеропорту, але йдеться про відстань в 223 км від Парижа або 72 км від Остенде, що значно збільшить час у дорозі.

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