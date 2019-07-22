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Аэропорт французского Лилля закроют в августе из-за ремонтных работ

Понедельник, 22 июля 2019, 18:38

В аэропорту французского города Лилль продолжаются масштабные ремонтные работы, однако руководство аэропорта заявляет о необходимости на короткий период полностью закрыть терминал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Работы в аэропорту Лилля продолжаются с ноября 2018 года, но теперь его руководство заявляет, что у них нет выбора, кроме как полностью закрыть аэропорт в течение двух дней в августе, чтобы позволить работы на главной взлетно-посадочной полосе.

Следовательно, ни один самолет не приземлится и не взлетит в аэропорту между 11 вечера в понедельник, 5 августа и 2 дня в среду, 7 августа.

Рейсы в эти дни перенаправят либо в Остенде в Бельгии, либо в аэропорт Шарль де Голль в Париже.

Операторы аэропорта предлагают бесплатные автобусы для перевозки людей в и из аэропорта, но речь идет о расстоянии в 223 км от Парижа или 72 км от Остенде, что значительно увеличит время в пути.

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