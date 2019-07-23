Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь по російському літаку

У Британії у вівторок назвуть нового прем’єр-міністра

У ЄС розповіли, чого чекають від нової ВР, та порадили не оголошувати дострокові місцеві вибори

Посли G7 вважають вибори конкурентними






ЄС відповість, якщо США введуть додаткові тарифи на авто

Вівторок, 23 липня 2019, 10:21

Європейський Союз відреагує, якщо Вашингтон виконає свою загрозу підвищити тарифи на автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Генеральний директор з торгівлі Єврокомісії Сабін Веян під час свого першого офіційного візиту до Вашингтона підкреслила зацікавленість в уникненні підвищення тарифів на автомобілі, літаки та інші товари.

Але вона сказала, що Брюссель не піддасться погрозам санкцій, які він вважає незаконним згідно з правилами Світової організації торгівлі, і продовжує більш наполегливий шлях.

"Природно, що друзі іноді не погоджуються один з одним, але це щось інше. Існують реальні загрози в іншому місці, але ми опинилися в серії сутичок, які уповільнюють ріст. Ми повинні подолати це", - сказала вона.

Веян зазначила, що, якщо Вашингтон виконає погрозу підвищити тарифи на авто до 25%, Брюссель відреагує власними тарифами, що призведе до "втрати" ситуації для всіх учасників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля
powered by lun.ua