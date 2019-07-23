ЄС відповість, якщо США введуть додаткові тарифи на авто

Європейський Союз відреагує, якщо Вашингтон виконає свою загрозу підвищити тарифи на автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Генеральний директор з торгівлі Єврокомісії Сабін Веян під час свого першого офіційного візиту до Вашингтона підкреслила зацікавленість в уникненні підвищення тарифів на автомобілі, літаки та інші товари.

Але вона сказала, що Брюссель не піддасться погрозам санкцій, які він вважає незаконним згідно з правилами Світової організації торгівлі, і продовжує більш наполегливий шлях.

"Природно, що друзі іноді не погоджуються один з одним, але це щось інше. Існують реальні загрози в іншому місці, але ми опинилися в серії сутичок, які уповільнюють ріст. Ми повинні подолати це", - сказала вона.

Веян зазначила, що, якщо Вашингтон виконає погрозу підвищити тарифи на авто до 25%, Брюссель відреагує власними тарифами, що призведе до "втрати" ситуації для всіх учасників.