ЕС ответит, если США введут дополнительные тарифы на авто

Европейский Союз отреагирует, если Вашингтон выполнит свою угрозу повысить тарифы на автомобили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор по торговле Еврокомиссии Сабин Вейян во время своего первого официального визита в Вашингтон подчеркнула заинтересованность избежать повышения тарифов на автомобили, самолеты и другие товары.

Но она сказала, что Брюссель не поддастся угрозам санкций, которые он считает незаконным согласно правилам ВТО.

"Естественно, что друзья иногда не согласны друг с другом, но это нечто другое. Существуют реальные угрозы в другом месте, но мы оказались в серии столкновений, замедляющих рост. Мы должны преодолеть это", – сказала она.

Вейян отметила, что, если Вашингтон выполнит угрозу повысить тарифы на авто до 25%, Брюссель отреагирует собственными тарифами, что приведет к "потере" ситуации для всех участников.