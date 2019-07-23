Прецедент Франкенштейна: німецьке подружжя створило коаліцію ХДС і AfD у місцевій раді

У Німеччині вперше створена коаліція між представниками партії Ангели Меркель (ХДС) і ультранаціоналістичної "Альтернативи для Німеччини" (АфД).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Крихітну коаліцію створили чоловік і дружина в гірському містечку Франкенштейн, федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Ця ситуація створила неприємний прецедент для ХДС, яка завжди виключала союз ультраправими.

Моніка Шірдеван і її чоловік Горст

Коаліцію створили 62-річна Моніка Шірдеван, що входить до місцевої ради від ХДС, і її 67-річний чоловік Горст, який представляє АфД.

На місцевому рівні пара в основному піклується про підключення свого будинку до водопроводу, але керівництво ХДС настільки стурбоване розвитком подій, що намагається виключити Шірдеван з партіі.

Маркус Кляйн, голова місцевої партії в окрузі і депутат парламенту федеральної землі, сказав, що Шірдеван "вкрала" місцеве відділення і "перетнула червону лінію".

Головною причиною скандалу є майбутній раунд регіональних виборів в східнонімецьких землях Саксонія, Бранденбург і Тюрінгія, де АфД вперше може стати найбільшою партією.

Як відомо АфД увійшла в парламент Німеччини в 2017 році, але жодна політична партія не погодилася на співпрацю з ультраправими.