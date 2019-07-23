Прецедент Франкенштейна: немецкая пара создала коалицию ХДС и AfD в местном совете

В Германии впервые создана коалиция между представителями партии Ангелы Меркель (ХДС) и ультранационалистической "Альтернативы для Германии" (AfD).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Крошечную коалицию создали супруги в горном городке Франкенштейн, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Эта ситуация создала неприятный прецедент для ХДС, которая всегда исключала союз с ультраправыми.

Моника Ширдеван и ее муж Хорст

Коалицию создали 62-летняя Моника Ширдеван, входящая в местный совет от ХДС, и ее 67-летний муж Хорст, который представляет AfD.

На местном уровне пара в основном заботится о подключении своего дома к водопроводу, но руководство ХДС настолько обеспокоено развитием событий, что пытается исключить Ширдеван из партии.

Маркус Кляйн, глава местной партии в округе и депутат парламента федеральной земли, сказал, что Ширдеван "украла" местное отделение и "перешла черту".

Главной причиной скандала является будущий раунд региональных выборов в восточногерманских землях Саксония, Бранденбург и Тюрингия, где AfD впервые может стать крупнейшей партией.

Как известно AfD вошла в парламент Германии в 2017 году, но ни одна политическая партия не согласилась на сотрудничество с ультраправыми.