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Берлін схвалив часткову заборону на рух дизельних автомобілів

Вівторок, 23 липня 2019, 21:37

Сенат Берліна у вівторок, 23 липня, схвалив запровадження повної заборони на рух дизельних автомобілів на окремих ділянках восьми центральних вулиць німецької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

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Заборонити мають рух легкових та вантажних автомобілів з дизельними двигунами екологічних стандартів від Euro-1 до Euro-5, повідомляє агенція dpa. При цьому жителів відповідних вулиць, транспорту доставки, служб порятунку чи майстрів з ремонту заборона не має торкнутися.

За словами сенаторки з питань транспорту Реґіне Ґюнтер, заборона пошириться на відрізки вулиць загальною протяжністю 2,9 кілометра, тоді як загальна довжина мережі доріг Берліна становить 5450 кілометрів. 

Серед вулиць, на яких частково мають заборонити рух дизельних автівок, належать, зокрема, Лейпцигерштрасе та Фрідріхштрасе.

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Німеччина
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