Берлин одобрил частичный запрет на движение дизельных автомобилей

Сенат Берлина во вторник, 23 июля, одобрил введение полного запрета на движение дизельных автомобилей на отдельных участках восьми центральных улиц немецкой столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

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Запретить должны движение легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5, сообщает агентство dpa. При этом жителей соответствующих улиц, транспорта доставки, служб спасения или мастеров по ремонту запрет не должен коснуться.

По словам сенатора по вопросам транспорта Регине Гюнтер, запрет распространится на отрезки улиц общей протяженностью 2,9 километра, тогда как общая длина сети дорог Берлина составляет 5450 километров.

Среди улиц, на которых отчасти должны запретить движение дизельных автомобилей, в частности, Лейпцигерштрасе и Фридрихштрассе.