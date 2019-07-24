Люксембург - лідер в ЄС за кількістю легкових авто на 1000 жителів

Серед держав-членів ЄС з найвищими показниками автомобілізації, тобто кількістю легкових автомобілів на 1000 жителів, лідирують кілька невеликих країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Eurostat.

У 2017 році Люксембург (670 легкових автомобілів на 1000 жителів) очолив список. Однак на цю цифру можуть впливати транскордонні працівники, які використовують службові автомобілі, зареєстровані в країні.

Далі йдуть Італія з 625 автомобілями на 1000 жителів, Фінляндія (617 автомобілів), Мальта (613 автомобілів) і Кіпр (609 автомобілів).

У 2017 році найбільша кількість зареєстрованих легкових автомобілів зафіксована в Німеччині - 46 мільйонів. Далі йдуть Італія (37 мільйонів автомобілів: дані за 2016 рік) і Франція (32 мільйони).

Протягом п'ятирічного періоду з 2013 по 2017 рік в декількох державах-членах спостерігалося значне зростання кількості зареєстрованих легкових автомобілів.

Найбільше зростання за цей період зафіксоване в Словаччині (18%), Чехії і Португалії (по 17%), Естонії (15%), Мальті та Угорщини (по 14%).