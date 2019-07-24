В уряді Латвії обурені через похід міністра на концерт російського співака Лєпса

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс розкритикував главу МВС Сандіса Гіргенса за відвідини концерту російського співака Григорія Лєпса, який відбувся у Юрмалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Jauns.

Борданс висловив невдоволення, що російський виконавець не включений на території Латвії в чорний список.

Він розкритикував колегу за похід на концерт Лепса.

"Це було так само обурливо, якби Russia Today влаштувала шоу на латвійському телебаченні, щоб принизити латвійську державу. Міністр внутрішніх справ також сидів у першому ряду, щоб принизити латвійську державу", - сказав Борданс.

Нагадаємо, Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лєпса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Лєпс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань. Лєпс в Україні вже є персоною нон грата.