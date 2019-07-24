В правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса, который состоялся в Юрмале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Jauns.

Борданс выразил недовольство, что российский исполнитель не включен на территории Латвии в черный список.

Он раскритиковал коллегу за поход на концерт Лепса.

"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today устроила шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел также сидел в первом ряду, чтобы унизить латвийское государство", - сказал Борданс.

Напомним, Литва объявила персоной нон грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром.

Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги различным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже является персоной нон грата.