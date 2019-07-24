Росія безкоштовно передала Сербії 30 бронемашин
Середа, 24 липня 2019, 09:41
До Сербії прибули 30 бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2 російського виробництва.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на b92.net.
Поставка військової техніки є виконанням частини домовленостей, досягнутих президентами РФ Владіміром Путіним та Сербії Александаром Вучичем про безоплатню передачу 30 російських танків і 30 бронемашин для сербської армії.
Броньована розвідувальна машина використовується у сухопутних військах та в танкових і механізованих батальйонах.
БРДМ-2 озброєна 14,5-мм великокаліберним кулеметом зі спареним 7,62-мм кулеметом у баштовій установці.
Бронемашина має невисоку захищеність, броня захищає від куль стрілецької зброї і осколків. Головна особливість машини - дуже висока прохідність.
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