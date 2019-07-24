Росія безкоштовно передала Сербії 30 бронемашин

До Сербії прибули 30 бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на b92.net.

Поставка військової техніки є виконанням частини домовленостей, досягнутих президентами РФ Владіміром Путіним та Сербії Александаром Вучичем про безоплатню передачу 30 російських танків і 30 бронемашин для сербської армії.

Броньована розвідувальна машина використовується у сухопутних військах та в танкових і механізованих батальйонах.

БРДМ-2 озброєна 14,5-мм великокаліберним кулеметом зі спареним 7,62-мм кулеметом у баштовій установці.

Бронемашина має невисоку захищеність, броня захищає від куль стрілецької зброї і осколків. Головна особливість машини - дуже висока прохідність.