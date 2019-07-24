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Россия бесплатно передала Сербии 30 бронемашин

Среда, 24 июля 2019, 09:41

В Сербию прибыли 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 российского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на b92.net.

Поставка военной техники является выполнением части договоренностей, достигнутых президентами РФ Владимиром Путиным и Сербии Александаром Вучичем о безвозмездной передаче 30 российских танков и 30 бронемашин для сербской армии.

Бронированная разведывательная машина используется в сухопутных войсках и в танковых и механизированных батальонах.

БРДМ-2 оснащена 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом со спаренным 7,62-мм пулеметом в башенной установке.

Бронемашина имеет невысокую защищенность, броня защищает от пуль стрелкового оружия и осколков. Главная особенность машины - очень высокая проходимость.

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