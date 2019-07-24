Прем'єрка Румунії балотуватиметься на посаду президента

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле балотуватиметься на пост президента в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Керівництво Соціал-демократичної партії у вівторок прийняло рішення висунути кандидатуру Денчіле проти чинного президента Клауса Йоганніса.

Її кандидатура все ще повинна бути затверджена на з'їзді партії, який має відбутися 3 серпня, але після зустрічі Денчіле сказала: "Це нелегка виборча ситуація для нас, але я довіряю собі і своїм колегам".

55-річна Денчіле раніше заявляла, що не бажає брати участь в президентських перегонах. Соціал-демократи домінували в румунській політиці протягом останніх трьох десятиліть, але їх кандидат не може виграти пост президента з 2000 року.

Цього року партія також показала низький результат на виборах до Європарламенту, набравши 23% голосів у порівнянні з 37% в 2014 році.

Крім того, лідер партії Лівіу Драгня опинився у в'язниці за корупцію. Саме Денчіле замінила його на посаді лідера партії.

Президент Йоганніс є ревним критиком уряду і вже оголосив про своє бажання балотуватися на другий термін.

Нещодавно сформований правоцентристський альянс USR-PLUS також вже назвав свого кандидата. Ним став Дан Барну, маловідомий в румунській політиці. Альянс став несподіванкою європейських виборів, набравши 22% голосів.