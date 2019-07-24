Премьер Румынии будет баллотироваться на пост президента

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ будет баллотироваться на пост президента в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Руководство Социал-демократической партии во вторник приняло решение выдвинуть кандидатуру Дэнчилэ против действующего президента Клауса Йоханниса.

Ее кандидатура все еще должна быть утверждена на съезде партии, который должен состояться 3 августа, но после встречи Дэнчилэ сказала: "Это нелегкая избирательная ситуация для нас, но я доверяю себе и своим коллегам".

55-летняя Дэнчилэ ранее заявляла, что не желает участвовать в президентской гонке. Социал-демократы доминировали в румынской политике в течение последних трех десятилетий, но их кандидат не может выиграть пост президента с 2000 года.

В этом году партия также показала низкий результат на выборах в Европарламент, набрав 23% голосов по сравнению с 37% в 2014 году.

Кроме того, лидер партии Ливиу Драгня оказался в тюрьме за коррупцию. Именно Дэнчилэ сменила его на посту лидера партии.

Президент Йоханнис – ревностный критик правительства, и он уже объявил о своем желании баллотироваться на второй срок.

Недавно сформированный правоцентристский альянс USR-PLUS также уже назвал своего кандидата. Им стал Дан Барну, малоизвестный в румынской политике. Альянс стал неожиданностью европейских выборов, набрав 22% голосов.