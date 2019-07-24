Послы ЕС обсуждают раздачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям в восточной Украине", - написал Джозвяк в Twitter.

today EU ambassadors are discussing Moscow's move to give Russian passports to people in eastern #Ukraine. the work to ban those passport holders to enter the EU will take time, with #Crimea it was around 18 months but it will happen. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 липня 2019 р.

Он отметил, что Брюссель планирует запретить въезд в ЕС владельцам таких паспортов, хотя это решение требует длительного времени.

"Работа по запрету владельцам паспортов на въезд в ЕС потребует времени, в случае с Крымом это продолжалось около 18 месяцев, но это произойдет", - добавил он.

Напомним, 17 июля президент России упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Министерство иностранных дел Украины по поводу этого решения подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.