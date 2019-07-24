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Послы ЕС обсуждают раздачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Среда, 24 июля 2019, 12:16

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям в восточной Украине", - написал Джозвяк в Twitter.

Он отметил, что Брюссель планирует запретить въезд в ЕС владельцам таких паспортов, хотя это решение требует длительного времени.

"Работа по запрету владельцам паспортов на въезд в ЕС потребует времени, в случае с Крымом это продолжалось около 18 месяцев, но это произойдет", - добавил он.

Напомним, 17 июля президент России упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Министерство иностранных дел Украины по поводу этого решения подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.

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