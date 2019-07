Послы ЕС обсуждают раздачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям в восточной Украине", - написал Джозвяк в Twitter.

today EU ambassadors are discussing Moscow's move to give Russian passports to people in eastern #Ukraine. the work to ban those passport holders to enter the EU will take time, with #Crimea it was around 18 months but it will happen. #Russia