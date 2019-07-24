Троє хорватських солдатів постраждали від нападу терориста-смертника у Кабулі

Міністерство оборони Хорватії повідомило, що троє хорватських солдатів, що служать в Афганістані, були поранені в результаті ймовірного нападу терориста-смертника на їх конвой.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр оборони Хорватії Дамір Крстічевич повідомив журналістам, що один з військовослужбовців отримав серйозні травми голови і залишається в небезпечному для життя стані. Двоє інших поза небезпекою.

За даними Міноборони, солдати перебували в конвої біля військової бази на околиці Кабула, коли нападник врізався на своєму мотоциклі в один з автомобілів. Одразу не було відомо, що сталося з нападником.

Крстічевич сказав, що йдеться про "ізольований інцидент, і всі інші хорватські солдати знаходяться в безпеці".

У складі міжнародної місії в Афганістані служать 99 хорватських солдатів.