Трое хорватских солдат пострадали от нападения террориста-смертника в Кабуле

Министерство обороны Хорватии сообщило, что трое хорватских солдат, служащих в Афганистане, были ранены в результате вероятного нападения террориста-смертника на их конвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич сообщил журналистам, что один из военнослужащих получил серьезные травмы головы и остается в опасном для жизни состоянии. Двое других вне опасности.

По данным Минобороны, солдаты находились в конвое у военной базы на окраине Кабула, когда нападавший врезался на своем мотоцикле в один из автомобилей. Сразу не было известно, что произошло с нападавшим.

Крстичевич сказал, что речь идет об "изолированном инциденте, и все другие хорватские солдаты в безопасности".

В составе международной миссии в Афганистане служат 99 хорватских солдат.