Наступниця Меркель стала міністром оборони, на її присягу депутатів відкликали з відпусток

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер офіційно стала новим міністром оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Крамп-Карренбауер у середу склала присягу міністра перед парламентом. Церемонія відбулася на спеціальній сесії Бундестагу.

Сама церемонія мала імпровізовану атмосферу. Депутатів спеціально відкликали з літніх відпусток на позачергове засідання тривалістю близько 80 хвилин.

Деякі опозиційні депутати скаржилися на те, що присутність була обов'язковою, а тим, хто б не погодився, загрожував штраф. Інші також відзначили вартість додаткової сесії, яка оцінюється в 100 тис. євро.

Церемонія проходила у тимчасовому пленарному залі, а не у головній палаті, в якій проводиться ремонт протягом літніх канікул.

У своєму виступі Крамп-Карренбауер підкреслила особливий зв'язок між Бундестагом і німецькими військовими, які мають отримувати схвалення парламенту перед будь-якою іноземною місією.

Новий міністр вже закликала до збільшення оборонного бюджету, як того вимагає НАТО.

Крамп-Карренбауер замінила на цій посаді Урсулу фон дер Ляєн, яка 16 липня була обрана головою Єврокомісії.

Рішення про кандидатуру Крамп-Карренбауер для багатьох є несподіваним, бо раніше вона неодноразово заявляла, що не хоче займати ніяких міністерських постів в кабінеті Ангели Меркель. Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій в якості голови ХДС.

Крамп-Карренбауер стала наступницею Меркель на посту глави німецьких консерваторів 7 грудня 2018 року, коли перемогла на внутрішньопартійних виборах. До цього вона як прем'єр-міністр керувала найменшою федеральною землею - Саар.