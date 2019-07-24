Преемница Меркель стала министром обороны, на ее присягу депутатов отзывали из отпусков

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально стала новым министром обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Крамп-Карренбауэр в среду дала присягу министра перед парламентом. Церемония состоялась на специальной сессии Бундестага.

Сама церемония носила импровизированную атмосферу. Депутатов специально отозвали из летних отпусков на внеочередное заседание продолжительностью около 80 минут.

Некоторые оппозиционные депутаты жаловались на то, что присутствие было обязательным, а тем кто бы не согласился, грозил штраф. Они также отметили стоимость дополнительной сессии, которая оценивается в 100 тыс. евро.

Церемония проходила во временном пленарном зале, а не в главной палате, в которой проводится ремонт в течение летних каникул.

В своем выступлении Крамп-Карренбауэр подчеркнула особую связь между Бундестагом и немецкими военными, которые должны получать одобрение парламента перед любой иностранной миссией.

Новый министр уже призвала к увеличению оборонного бюджета, как того требует НАТО.

Крамп-Карренбауэр сменила на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, которая 16 июля была избрана председателем Еврокомиссии.

Решение о кандидатуре Крамп-Карренбауэр для многих стало неожиданным, так как ранее она неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель. Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

Крамп-Карренбауэр стала преемницей Меркель на посту главы немецких консерваторов 7 декабря 2018 года, когда победила на внутрипартийных выборах. До этого она в качестве премьер-министра руководила маленькой федеральной землей - Саар.