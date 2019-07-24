Найбільший в історії витік даних у Болгарії та "слід" РФ: затримали менеджера кіберкомпанії
Поліція, яка розслідує найбільший в історії Болгарії витік даних, затримала менеджера компанії з кібербезпеки Tad Group, здійснивши рейд у її офіси і вилучивши комп'ютери.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Одного старшого менеджера забрали на допит. Його затримають на 24 години", - сказала прессекретар міністерства внутрішніх справ. Вона не ідентифікувала затриману особу.
Ще один зі співробітників Tad Group, Крістіан Бойков, залишається єдиною людиною, обвинуваченою в причетності до кібератаки на податкове відомство Болгарії. У ході кібератаки були викрадені особисті і фінансові дані понад 5 мільйонів мешканців країни.
20-річний Бойков спростував звинувачення. Його звільнили з-під варти, але заборонили їхати з країни.
Прокурори вважають, що Бойков не діяв самостійно, і тепер шукають підбурювачів кібератаки та підрядників, яких вони використовували.
Прокурори вважають, що Бойков стоїть за електронним листом, надісланим від когось, хто може бути російським хакером, який пропонував викрадені файли податківців місцевим ЗМІ. Наразі вони не вважають, що атака відбулася з-за кордону.
Податкове відомство зазнає штрафу в розмірі до 20 мільйонів євро у зв'язку з порушенням бази даних.
За даними фінансової газети Capital, витік даних також містив файли мережі боротьби з шахрайством ЄС EUROFISC, яка дозволяє національним податковим адміністраціям обмінюватися інформацією про шахрайську діяльність і боротися з організованим шахрайством з ПДВ.
Про злом бази даних Національного податкового управління Болгарії стало відомо 15 липня.
Міністр внутрішніх справ Младен Маринов повідомив, що вкрадені дані хакери надіслали болгарським ЗМІ електронною поштою, зареєстрованою на російському сервері.
Він сказав, що кібератаки, ймовірно, мотивовані кроком Болгарії з метою купити вісім нових винищувачів Lockheed Martin F-16 за $ 1,256 мільярда у Сполучених Штатів. Це найбільша військова покупка Софії після падіння комунізму.