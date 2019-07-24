Найбільший в історії витік даних у Болгарії та "слід" РФ: затримали менеджера кіберкомпанії

Поліція, яка розслідує найбільший в історії Болгарії витік даних, затримала менеджера компанії з кібербезпеки Tad Group, здійснивши рейд у її офіси і вилучивши комп'ютери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Одного старшого менеджера забрали на допит. Його затримають на 24 години", - сказала прессекретар міністерства внутрішніх справ. Вона не ідентифікувала затриману особу.

Ще один зі співробітників Tad Group, Крістіан Бойков, залишається єдиною людиною, обвинуваченою в причетності до кібератаки на податкове відомство Болгарії. У ході кібератаки були викрадені особисті і фінансові дані понад 5 мільйонів мешканців країни.

20-річний Бойков спростував звинувачення. Його звільнили з-під варти, але заборонили їхати з країни.

Прокурори вважають, що Бойков не діяв самостійно, і тепер шукають підбурювачів кібератаки та підрядників, яких вони використовували.