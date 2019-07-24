Крупнейшая в истории утечка данных в Болгарии и "след" РФ: задержали менеджера киберкомпании

Полиция, расследующая крупнейшую в истории Болгарии утечку данных, задержала менеджера компании по кибербезопасности Tad Group, проведя рейд в ее офисах и изъяв компьютеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Одного старшего менеджера забрали на допрос. Его задержат на 24 часа", - сказала пресс-секретарь министерства внутренних дел. Она не назвала задержанное лицо.

Еще один из сотрудников Tad Group, Кристиан Бойков, остается единственным человеком, обвиняемым в причастности к кибератакам на налоговое ведомство Болгарии. В ходе кибератаки были похищены личные и финансовые данные более 5 млн жителей страны.

20-летний Бойков опроверг обвинения. Его освободили из-под стражи, но запретили покидать страну.

Прокуроры считают, что Бойков действовал не самостоятельно, и теперь ищут подстрекателей кибератаки и подрядчиков, которых они использовали.

Прокуроры считают, что Бойков стоит за электронным письмом, направленным от кого-то, кто может быть российским хакером, который предлагал похищенные файлы налоговиков местным СМИ. Пока они не считают, что атака произошла из-за рубежа.

Налоговое ведомство оштрафуют в размере до 20 млн евро в связи с нарушением базы данных.

По данным финансовой газеты Capital, утечка данных также содержала файлы сети борьбы с мошенничеством ЕС EUROFISC, которая позволяет национальным налоговым администрациям обмениваться информацией о мошеннической деятельности и бороться с организованным мошенничеством с НДС.

О взломе базы данных Национального налогового управления Болгарии стало известно 15 июля.

Министр внутренних дел Младен Маринов сообщил, что украденные данные хакеры прислали болгарским СМИ по электронной почте, зарегистрированной на российском сервере.

Он сказал, что кибератаки, вероятно, мотивированы намерением Болгарии купить восемь новых истребителей Lockheed Martin F-16 за $1,256 млрд в США. Это крупнейшая военная покупка Софии после падения коммунизма.