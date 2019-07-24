Курортне місто в Італії заборонило алкоголь по суботах ввечері, штраф – 200 євро
Італійське курортне місто Єзоло заборонило розпивання алкогольних напоїв за межами будівель вечорами субот.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.
"Забудьте про те, що можна спостерігати захід сонця під аперитив, лежачи на рушнику на пляжі" -зазначає видання.
Влада ввела заборону на вживання алкоголю за межами будівель з 27 липня по 14 вересня. Заборона діятиме по суботах починаючи з 8 вечора.
В цей час магазинам буде заборонено продавати алкогольні напої, не можна буде їх купити і в автоматах.
За порушення заборони передбачений штраф у розмірі 200 євро.
До таких кроків влада Єзоло вдалася після того як 14 липня група підлітків у стані алкогольного сп’яніння сіла в автомобіль і потрапила в аварію. Чотири з п’яти молодих людей загинули.