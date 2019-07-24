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Курортный город в Италии запретил алкоголь по субботам вечером, штраф – 200 евро

Среда, 24 июля 2019, 15:30

Итальянский курортный город Езоло запретил распитие алкогольных напитков за пределами зданий по вечерам суббот.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

"Забудьте о том, что можно наблюдать закат солнца под аперитив, лежа на полотенце на пляже" -отмечает издание.

Власти ввели запрет на употребление алкоголя за пределами зданий с 27 июля по 14 сентября. Запрет будет действовать по субботам, начиная с 8 вечера.

В это время магазинам будет запрещено продавать алкогольные напитки, нельзя будет их купить и в автоматах.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 200 евро.

К таким шагам власти Езоло удалась после того как 14 июля группа подростков в состоянии алкогольного опьянения села в автомобиль и попала в аварию. Четыре из пяти молодых людей погибли.

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