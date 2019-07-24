Мей виголосила останню промову на посту прем'єр-міністра Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії у середу виступила з останньою промовою на посаді, висловивши сподівання, що її наступнику Борису Джонсону вдасться завершити вихід країни з Євросоюзу у спосіб, прийнятний для всієї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мей звернулася до громадян Британії з-під резиденції прем’єр-міністра. Поруч із нею був її чоловік Філіп.

Мей сказала, що після промови вирушить до Букінгемського палацу, щоб подати у відставку. Вона побажала Борису Джонсону і його уряду "удачі в найближчі місяці та роки".

"Їх успіх буде успіхом нашої країни, і я сподіваюся, що успіхів буде багато. Пріоритетом стане вихід з ЄС у такий спосіб, щоб він був на користь усій Великій Британії", - сказала вона.

Мей зазначила, що вона "продовжуватиме робити все можливе, щоб служити національним інтересам і відіграти свою роль у побудові Великої Британії як великої країни з великим майбутнім".

У середу Борис Джонсон почне процес формування свого уряду, після того, як офіційно змінить Терезу Мей на посаді прем'єра.

Тереза Мей подала у відставку, оскільки не змогла досягнути згоди парламенту на угоду про Brexit, про яку вона домовилась з Брюсселем. Джонсон обіцяє, що реалізує Brexit до 31 жовтня, навіть якщо йому не вдасться домогтися схвалення угоди у парламенті.