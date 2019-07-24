Мэй произнесла последнюю речь на посту премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании в среду выступила с последней речью в этой должности, выразив надежду, что ее преемнику Борису Джонсону удастся завершить выход страны из Евросоюза приемлемым для всей страны образом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мэй обратилась к гражданам Британии от резиденции премьер-министра. Рядом с ней был ее муж Филип.

Мэй сказала, что после речи отправится в Букингемский дворец, чтобы подать в отставку. Она пожелала Борису Джонсону и его правительству "удачи в ближайшие месяцы и годы".

"Их успех будет успехом нашей страны, и я надеюсь, что успехов будет много. Приоритетом станет выход из ЕС таким образом, чтобы он был в пользу всей Великобритании", - сказала она.

Мэй отметила, что она "будет продолжать делать все возможное, чтобы служить национальным интересам и сыграть свою роль в построении Великобритании как великой державы с большим будущим".

В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того как официально сменит Терезу Мэй в должности премьера.

Тереза ​​Мэй подала в отставку, поскольку не смогла достичь согласия парламента на соглашение о Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем. Джонсон обещает, что реализует Brexit до 31 октября, даже если ему не удастся добиться одобрения соглашения в парламенте.