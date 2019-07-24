Санкции за Крым: в Латвии заблокировали связанный с Кремлем сайт

Латвийский администратор доменов заблокировал связанный с пропагандистским агентством "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "РИА Новости".

Национальный регистратор доменов свое решение объяснил требованием МИД Латвии, которое указало, что ресурс нарушает решение Евросоюза №269 от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ за оккупацию Крыма.

"Регистрация доменного имени baltnews.lv – это нарушение положений регламента, и, следовательно, лица, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Латвийской Республики", - говорится в письме администратору сайта от администратора реестра доменов.

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В январе в Латвии на три месяца запретили "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.

Baltnews, который работает в трех странах Балтии, через подставные лица принадлежит российскому пропагандистскому холдингу.

Три года назад Кремль создал мультимедийное агентство новостей "Спутник", наподобие известного за пределами России телевизионного канала RT (Russia Today). "Спутник" открыл представительства в целом ряде стран, в частности столицах стран Балтии.

В то же время в интернет-пространстве, предназначенном для русскоязычных жителей стран Балтии, начала работу еще одна сеть - Baltnews.