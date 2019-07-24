В аеропорту Амстердама – затримки рейсів через проблеми з заправкою

Пасажири, що вилітають з амстердамського аеропорту Схіпхол, зіткнулися із затримками рейсів через проблеми із заправкою літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аеропорт заявив у середу, що компанія, яка постачає паливо для літаків в аеропорту, зіткнулася з несправністю у своїй системі.

"Це означає, що літаки не можуть бути заправлені прямо зараз, що викликає затримки", - пояснили в аеропорту.

Компанія Aircraft Fuel Supply шукає, як розв'язати проблему, але поки не зрозуміло, скільки часу на це піде.

Схіпхол є найбільшим міжнародним аеропортом Нідерландів та важливим аеропортом у Європі. Він займає п'яте місце на континенті за обсягами пасажиропотоку.