В аэропорту Амстердама – задержки рейсов из-за проблем с заправкой
Среда, 24 июля 2019, 17:58
Пассажиры, вылетающие из амстердамского аэропорта Схипхол, столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с заправкой самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Аэропорт заявил в среду, что компания, которая поставляет топливо для самолетов в аэропорту, столкнулась с неисправностью в своей системе.
"Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки", - пояснили в аэропорту.
Компания Aircraft Fuel Supply ищет, как решить проблему, но пока неясно, сколько времени это займет.
Схипхол является крупнейшим международным аэропортом Нидерландов и важным аэропортом в Европе. Он занимает пятое место на континенте по объемам пассажиропотока.
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