В аэропорту Амстердама – задержки рейсов из-за проблем с заправкой

Пассажиры, вылетающие из амстердамского аэропорта Схипхол, столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с заправкой самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аэропорт заявил в среду, что компания, которая поставляет топливо для самолетов в аэропорту, столкнулась с неисправностью в своей системе.

"Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки", - пояснили в аэропорту.

Компания Aircraft Fuel Supply ищет, как решить проблему, но пока неясно, сколько времени это займет.

Схипхол является крупнейшим международным аэропортом Нидерландов и важным аэропортом в Европе. Он занимает пятое место на континенте по объемам пассажиропотока.