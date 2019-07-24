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В аэропорту Амстердама – задержки рейсов из-за проблем с заправкой

Среда, 24 июля 2019, 17:58

Пассажиры, вылетающие из амстердамского аэропорта Схипхол, столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с заправкой самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аэропорт заявил в среду, что компания, которая поставляет топливо для самолетов в аэропорту, столкнулась с неисправностью в своей системе.

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"Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки", - пояснили в аэропорту.

Компания Aircraft Fuel Supply ищет, как решить проблему, но пока неясно, сколько времени это займет.

Схипхол является крупнейшим международным аэропортом Нидерландов и важным аэропортом в Европе. Он занимает пятое место на континенте по объемам пассажиропотока.

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