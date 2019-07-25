Сенат Чехії звинуватив Земана у порушенні Конституції

Верхня палата чеського парламенту проголосувала за те, щоб висунути звинувачення проти президента Мілоша Земана у порушенні Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сенат, який контролюється опозицією, 48 голосами проти 20 проголосував у середу за те, щоб подати звинувачення до Конституційного суду. Земан заперечує свою провину.

Однак більшість в нижній палаті парламенту також повинна буде схвалити прохання Сенату про те, щоб суд розглянув цю справу. Це навряд чи станеться, тому що в нижній палаті домінує ANO прем'єр-міністра Андрія Бабіша, який є союзником Земана.

Сенатори звинуватили Земана в тому, що він не діяв відповідно до Конституції у восьми випадках, в тому числі неодноразово не призначав запропонованих міністрів. Якщо суд погодиться зі звинуваченнями, Земан втратить пост президента..