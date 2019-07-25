Сенат Чехии обвинил Земана в нарушении Конституции

Верхняя палата чешского парламента проголосовала за то, чтобы выдвинуть обвинения против президента Милоша Земана в нарушении Конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сенат, контролируемый оппозицией, 48 голосами против 20 проголосовал в среду за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Земан отрицает свою вину.

Однако большинство в нижней палате парламента также должно будет одобрить просьбу Сената о том, чтобы суд рассмотрел это дело. Это вряд ли произойдет, так как в нижней палате доминирует ANO премьер-министра Андрея Бабиша, который является союзником Земана.

Сенаторы обвинили Земана в том, что он не действовал в соответствии с Конституцией в восьми случаях, в том числе неоднократно не назначал предложенных министров. Если суд согласится с обвинениями, Земан потеряет пост президента.