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У Чехії мікроавтобус з українцями зіткнувся з рейковим автобусом, загинула жінка

Четвер, 25 липня 2019, 10:46

У Чехії в результаті ДТП за участі мікроавтобусу з українськими заробітчанами загинула жінка, ще один чоловік отримав травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mukachevo.net.

ДТП трапилося між населеними пунктами Прічіна та Петровіце у середу в другій половині дня.

 

За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонені сигнали світлофору на залізничному переїзді і спробував проїхати його перед потягом.

В результаті сталося зіткнення з рейковим автобусом. Внаслідок ДТП загинула українка, мешканка Івано-Франківської області. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець із Закарпатської області.

 

Також за інформацію поліцейських із Чехії водій після аварії намагався втекти з місця подій.

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