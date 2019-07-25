У Чехії мікроавтобус з українцями зіткнувся з рейковим автобусом, загинула жінка

У Чехії в результаті ДТП за участі мікроавтобусу з українськими заробітчанами загинула жінка, ще один чоловік отримав травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mukachevo.net.

ДТП трапилося між населеними пунктами Прічіна та Петровіце у середу в другій половині дня.

За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонені сигнали світлофору на залізничному переїзді і спробував проїхати його перед потягом.

В результаті сталося зіткнення з рейковим автобусом. Внаслідок ДТП загинула українка, мешканка Івано-Франківської області. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець із Закарпатської області.

Також за інформацію поліцейських із Чехії водій після аварії намагався втекти з місця подій.