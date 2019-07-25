В Чехии микроавтобус с украинцами столкнулся с рельсовым автобусом, погибли женщина
Четверг, 25 июля 2019, 10:46
В Чехии в результате ДТП с участием микроавтобуса с украинскими работниками погибла женщина, еще один человек получил травмы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mukachevo.net.
ДТП произошло между населенными пунктами Причина и Петровице в среду во второй половине дня.
По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проехать его перед поездом.
В результате произошло столкновение с рельсовым автобусом. В результате ДТП погибла украинка, жительница Ивано-Франковской области. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Закарпатской области.
По информации полицейских из Чехии, водитель после аварии пытался скрыться с места событий.
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