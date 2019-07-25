Француз на флайборді не зміг перетнути Ла-Манш, впав у воду під час дозаправки

Французький винахідник Френкі Запата зазнав невдачі у своїй спробі перетнути протоку Ла-Манш на реактивному флайборді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Запата сподівався перебратися з північної Франції в південну Англію всього за 20 хвилин. Але він впав у воду на півдорозі, намагаючись приземлитися на човен, щоб заправитися.

Френкі Запата злітає на пляжі поблизу Кале (фото AFP)

Він вилетів з пляжу в Сангатте, недалеко від Кале, приблизно о 09:00 за місцевим часом у четвер. Запата намагався зберігати середню швидкість 140 км/год, подорожуючи на висоті 15-20 метрів над водою.

Раніше він попереджав, що вітер може зробити подорож в 35 км "більш складною". За словами представника його команди, Запата не постраждав при падінні в воду.

Френкі Запата під час параду у Парижі

Запата намагався перелетіти Ла-Манш рівно через 110 років після того, як Луї Блеріо здійснив перший політ на літаку через протоку в 1909 році.

Запата отримав широку увагу ЗМІ після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку липня, взявши участь на своєму футуристичному флайборді.

Винахід, розміром зі скейтборд, оснащений п'ятьма маленькими реактивними двигунами і працює на гасі, який знаходиться в рюкзаку пілота.