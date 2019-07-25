Француз на флайборде не смог пересечь Ла-Манш, упал в воду во время дозаправки

Французский изобретатель Фрэнки Запата потерпел неудачу в своей попытке пересечь пролив Ла-Манш на реактивном флайборде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Запата надеялся перебраться из северной Франции в южную Англию всего за 20 минут. Но он упал в воду на полпути, пытаясь приземлиться на лодку, чтобы заправиться.

Фрэнки Запата взлетает на пляже возле Кале (фото AFP)

Он вылетел с пляжа в Сангатте, недалеко от Кале, примерно в 9:00 по местному времени в четверг. Запата пытался сохранять среднюю скорость 140 км/ч, летя на высоте 15-20 метров над водой.

Ранее он предупреждал, что ветер может сделать путешествие в 35 км "более сложным". По словам представителя его команды, Запата не пострадал при падении в воду.

Фрэнки Запата во время парада в Париже

Запата пытался перелететь Ла-Манш ровно через 110 лет после того, как Блерио совершил первый полет на самолете через пролив в 1909 году.

Фрэнки Запата завоевал широкое внимание СМИ после ежегодного парада ко Дню взятия Бастилии в Париже в начале июля, приняв участие в своем футуристическом флайборде.

Изобретение размером со скейтборд оснащено пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота.