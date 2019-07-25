У парламенті Молдови вимагають відкрити справу проти експрем’єра Лянке

Комісія парламенту Молдови, що розслідує крадіжку мільярда, 25 липня звернулася до Генеральної прокуратури з вимогою почати кримінальне розслідування щодо окремих чиновників, серед яких колишній прем'єр-міністр Юріє Лянке.

Про звернення комісії до Генпрокуратури повідомив її голова Александр Слусар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У зверненні наголошується, що комісія передає прокурорам зібрані документи про розслідування крадіжки мільярда. "Вимагаємо кримінального розслідування з приводу дій або бездіяльності багатьох чиновників, у тому числі колишнього прем'єра Юріє Лянке, що позбавили державу контрольного пакета акцій Banca de Economii. Члени комісії готові співпрацювати зі слідством і надати й інші документи в підтримку необхідності розслідування", - йдеться в документі.

23 липня комісія заслухала експрезидента Національного банку Молдови (НБМ) Доріна Дрегуцану. На сьогодні були заплановані слухання колишніх міністра фінансів Анатола Арапу, спікера Андріана Канду і прем'єра Юріє Лянке.