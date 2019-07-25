В парламенте Молдовы требуют открыть дело против экс-премьера Лянкэ

Комиссия парламента Молдовы, расследующая "кражу миллиарда", 25 июля обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении отдельных чиновников, среди которых бывший премьер-министр Юрие Лянкэ.

Об обращении комиссии в Генпрокуратуру сообщил ее председатель Александр Слусар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В обращении отмечается, что комиссия передает прокурорам собранные документы о расследовании кражи миллиарда. "Требуем уголовного расследования по поводу действий или бездействия многих чиновников, в том числе бывшего премьера Юрие Лянкэ, лишивших государство контрольного пакета акций Banca de Economii. Члены комиссии готовы сотрудничать со следствием и предоставить и другие документы в поддержку необходимости расследования", - говорится в документе.

23 июля комиссия заслушала экс-президента Национального банка Молдовы (НБМ) Дорина Дрэгуцану. На сегодня были запланированы слушания бывших министра финансов Анатолия Арапу, спикера Андриана Канду и премьера Юрие Лянкэ.