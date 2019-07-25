Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Парижі спека побила рекорд 1947 року

США запровадять нові санкції проти Росії

Трамп не хоче карати Туреччину за купівлю російських С-400 – ЗМІ

Спека у Європі: в Німеччині та Британії фіксують температурні рекорди






Україна закрила 9 квот на безмитний експорт агропродукції в ЄС

Четвер, 25 липня 2019, 15:42

Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС за дев’ятьма групами товарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Читайте також
У ЄС допустили обговорення перегляду безмитних квот для України

Зокрема, це такі групи: мед, цукор, крупи та борошно, оброблений крохмаль, оброблений томат, виноградний і яблучний соки, пшениця, кукурудза і вершкове масло.

У клубі підкреслюють, що на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт з України до ЄС, що свідчить про пришвидшення темпів закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС.

За результатами  січня-травня поточного року, ЄС імпортував з України агропродовольчої продукції на загальну суму в 3,1 млрд євро, що на 37% або 0,85 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також
ЄС збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка

Потенційно до кінця року ще закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (використання основної квоти – 75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).

З жовтня 2017 року терміном на три роки почали діяти додаткові квоти на 8 груп товарів: мед, борошно і крупи, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, овес, кукурудзу, пшеницю і ячмінь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Асоціація з ЄС
powered by lun.ua