В парламенті Естонії закликали повністю закрити кордон з РФ, прем'єр відповів

Депутат естонського парламенту від партії Isamaa ("Вітчизна") Хелір-Валдор Сеедер закликав уряд повністю закрити всі пункти пропуску на естонсько-російському кордоні та спрямувати вивільнені ресурси на допомогу Латвії в охороні кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За словами Сеедера, через міграційну ситуацію в регіоні Естонія стикається з додатковим навантаженням та ризиками для безпеки, а Нарва залишається одним із транзитних каналів між Росією та Європою.

"Чому уряд не закриває повністю контрольну лінію з Росією й не спрямовує додаткові ресурси до Латвії, де допомога дійсно необхідна?" – запитав Сеедер у середу під час парламентської інформаційної години.

Прем’єр-міністр Крістен Міхал у відповідь заявив, що Естонія вже суттєво обмежила роботу своїх прикордонних пунктів і за необхідності готова закривати їх, однак рішення ухвалюються на основі оцінки загроз.

Він також наголосив, що уряд дотримується принципу зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу, а не відновлення внутрішніх кордонів у ЄС.

"Ми відправили туди (до Латвії) поліцейські підрозділи та зменшили навантаження на кордоні, закривши пункти та скоротивши час їхньої роботи. Якщо буде потрібно, ми готові надати сусідам додаткові ресурси", – сказав прем’єр.

Міхал зазначив, що кордон із Росією вже не працює у звичайному режимі: частина пунктів закрита, час роботи інших скорочено. Також запроваджено посилений митний контроль, щоб товари, на які накладено санкції, не потрапляли до РФ.

"В одному ми, напевно, всі згодні: на мою думку, нікому не варто їхати до Росії. Жодній розсудливій людині туди їхати не варто. Це також було нашою активною рекомендацією", – сказав прем’єр.

Глава уряду запевнив, що Естонія здатна оперативно закрити прикордонний пункт, якщо цього вимагатиме ситуація. Як приклад він навів КПП у Лухамаа, який 7 вересня тимчасово закрили через інцидент із двома громадянами Ірану.

"Ми здатні швидко закрити ці пункти, і все це відбувається відповідно до політики безпеки Естонії та оцінки загроз", – підкреслив Міхал.

Уряд Естонії 13 серпня схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження на невизначений термін 12-годинного режиму роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Тим часом Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.