ЕС назвал требование Джонсона по Brexit неприемлемым

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал неприемлемым требование нового премьера Великобритании Бориса Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Барнье европейским дипломатам, которое оказалось в распоряжении Sky News.

В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсионный механизм "бекстоп" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. "Бекстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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В письме Барнье называет идею Джонсона "неприемлемой", а его сегодняшнюю речь - "воинственной". Он обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС.

"Вариант выхода без соглашения никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", - сказал он.

"Что остается важным с нашей стороны, так это сохранять спокойствие, соблюдать наши принципы и демонстрировать солидарность и единство 27 стран-членов", - добавил Барнье.

"Бекстоп" является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку 10 североирландских депутатов, которые жестко выступают против "бекстопа".

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Джонсон пообещал договориться о новом соглашении о Brexit с ЕС менее чем за 99 дней. Он предупредил: если лидеры ЕС откажутся, тогда Великобритания покинет блок без соглашения.

До сих пор ЕС неоднократно отказывался переписать соглашение о выходе, но заявил, что может изменить "Политическую декларацию" о предстоящих связях, которая является частью сделки.