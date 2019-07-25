У Римі пластикові пляшки можна обміняти на квиток у метро

На трьох станціях метро у Римі встановили автомати, які дозволяють пасажирам в обмін на пластикові пляшки отримати проїзний квиток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Автомати розмістили на станції Cipro на лінії A, Piramide на лінії B і San Giovanni на лінії C.

Roma, plastica da riciclare in cambio di biglietti per il trasporto pubblico. #Verdi: "Soluzione interessante, l’abbiamo proposta all’Eav. Potrà essere un incentivo alla differenziata e ridurrà i passeggeri senza biglietto" pic.twitter.com/wTIUmdn4Zr — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 24, 2019

Кожна перероблена пляшка відповідає еквіваленту п'яти євроцентів у балах. Це означає, що необхідно переробити 30 пляшок, аби набрати достатньо балів для квитка. Бали переводять пасажирам через додатки My Cicero і TabNet.

Автомати протягом року будуть працювати у випробувальному режимі, після якого влада ухвалить рішення про розширення або відмову від схеми.

Експериментальний проект представили в Римі в середу, що зробило місто "першою великою європейською столицею", яка впровадила таку схему, заявила мер міста Вірджинія Раджі.